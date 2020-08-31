Huawei может прекратить выпуск смартфонов

31.08.2020, 2:06, Новости дня

Вполне вероятно, что китайский гигант Huawei вынужден будет уйти с рынка смартфонов. Как минимум, мы станем свидетелями значительного сокращения выпуска мобильных гаджетов под этим брендом. Таков прогноз известного аналитика Минга-Чи Куо.

Эксперт напомнил, что США наложили на Huawei очень жесткие санкции, под действием которых китайская компания просто не сможет сохранить производство на конкурентоспособном уровне.

С одной стороны, Huawei отключили от сервисов Google. С другой стороны, запретили получать продукцию американских компаний или использовать разработанные в США технологии. Одна из важнейших компонент процессоров родом из США, уточняет Минг-Чи Куо. Без нее современный мобильник выпустить невозможно, а никакого своего заменителя в Китае еще не придумали.