На территории Южной Америки был обнаружен окаменевший лес

31.08.2020, 2:06, Новости дня

Геологами был обнаружен окаменевший лес, который оказался похоронен под пеплом вулканов примерно 10 000 000 лет назад на юге Перу, на территории плато Альтиплано.

Находка указывает на то, что высота местности, а также тип растительности резко сменились за очень короткое время. Учеными была подтверждена теория о том, что тектонические подъемы в этой области Анд происходили в виде чрезвычайно быстрых и коротких рывков. После изучения структуры окаменелого ствола дерева ученые проанализировали структуру зерен пыльцы. Обнаружилось, что этот лес больше был похож на современные горные тропические леса.

По словам ученых, окаменевший лес, обнаруженный ими, был погребен под пеплом вулканов до того, как подъем плато полностью завершился.