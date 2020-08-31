 

В Ровенской области зафиксировали 59 новых заболевших COVID-19

31.08.2020, 2:05, Новости дня

В Ровенской области зафиксировали 59 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в области 9182 инфицированных, написал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook 30 августа.

“По состоянию на вечер 30 августа на Ровенщине зарегистрировано 59 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9182 случая заболевания коронавирусной болезнью”, – сообщил Коваль.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 2 до 77 лет. Он добавил, что от COVID-19 умерли 130 человек.

Цілодобовий оперативний штаб протидії коронавірусу при Рівненській ОДА інформує❗️Станом на вечір 30 серпня на…

Posted by Віталій Коваль on Pühapäev, 30. august 2020

“Преодолели болезнь 6536 человек. Выздоровели 13 человек с Заричненского, Радивиловского и Сарненского районов”, – написал он.

Коваль добавил, что в работе лабораторий области остается 240 образцов.

По состоянию на утро 30 августа общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло в Украине 119 074. От коронавирусной инфекции скончалось 2527 человек, выздоровело за время эпидемии 56 734 пациента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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