 

Турция проведет военные стрельбы на границе с северо-западным Кипром

31.08.2020, 2:05, Новости дня

Турция проведет двухнедельные военные учения со стрельбами в Средиземном море в районе северо-западного Кипра, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что маневры продлятся две недели. Турецкие военные будут учиться стрелять по целям. В этой связи судам посоветовали не заходить в отведенную под учения зону.

По информации турецкого агентства Anadolu, Турция распространила новое уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX о том, что с 29 августа в морской зоне к югу от районе Анамур будут проводиться учения с боевыми стрельбами.

С 1974 года Кипр разделен на две части: в одной живут преимущественно греки, в другой – турки. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра на данный момент признана только Турцией. Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский союз из-за отказа официальной Анкары признать Кипр, который входит в ЕС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 августа призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По его словам, Анкара получит все, что ей причитается, а попытки ее остановить будут ошибочными.

Отношения Турции и Греции ухудшились из-за претензий по вопросу права разведки шельфа в Восточном Средиземноморье. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и возобновлении буровых работ.

Кипр с 1974 года разделен на две части: в одной живут преимущественно греки, в другой – турки. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра на данный момент признана только Турцией. Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский союз из-за отказа официальной Анкары признать Кипр, который входит в ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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