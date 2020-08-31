Мнение: Когда начнет стрелять автомат Лукашенко?

31.08.2020, 1:20, Разное

Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить. Это не дословная цитата из письма Антона Павловича Чехова к литератору Александру Лазареву-Грузинскому, написанного еще 1 ноября 1889 года.

Применительно к Беларуси чеховские слова могут звучать так: «Если Лукашенко появился с автоматом, автомат должен открыть огонь на поражение».

Очевидно, что политический сюрпляс в Беларуси не может продолжаться бесконечно долго. Потому что вполне может начать сомневаться большая часть силовиков, которые обработанные лукашенковскими пропагандистами, каждый день выходят дать решительный отпор западным наймитам, жалкой кучке обкуренных наркоманов и нанятых маргиналов, говых порвать в клочья милиционеров и солдатиков, а видят огромное количество мирных людей, протестующих против засидевшегося Лукашенко, и вполне дружелюбно относящихся к тем самым милицирнерам и солдатикам…

Эдак недалеко и до начала братания протестующих с милиционерами и солдатиками.

Думаю, что Лукашенко подобного сценария развития событий очень боится. И прекрасно понимая, что время работает не на него, вполне может организовать провокации в вооруженных нападений на силовиков с последующей стрельбой на поражение по протестующим. И произойти это может в ближайшие дни, если не часы. Потому что повторюсь, время Лукашенко уже вышло. И время работает не на него…

Фотографии отсюда отсюда и отсюда