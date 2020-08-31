Мнение: Митинг за Трампа в Портленде

31.08.2020, 1:03, Разное

Во время вчерашних стычек сторонников и противников Агента Дональда в Портленде, неизвестный застрелил одного из сторонников Трампа в шляпе с надписью "Patriot Prayer".

Колонна "За Трампа" въезжает в центр Портленда.

Теплая встреча сторонников и противников Трампа в центре Портленда.

Убийство сторонника Трампа в центре Портленда.



Подозреваемый в убийстве.

Протесты и беспорядки в Портленде продолжаются с конца мая. Полиции и другим силовым структурам, так и не удалось полноценно взять ситуацию под контроль.