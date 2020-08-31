Мнение: Митинг за Трампа в Портленде
31.08.2020, 1:03, Разное
Во время вчерашних стычек сторонников и противников Агента Дональда в Портленде, неизвестный застрелил одного из сторонников Трампа в шляпе с надписью "Patriot Prayer".
Колонна "За Трампа" въезжает в центр Портленда.
Теплая встреча сторонников и противников Трампа в центре Портленда.
Убийство сторонника Трампа в центре Портленда.
Подозреваемый в убийстве.
Протесты и беспорядки в Портленде продолжаются с конца мая. Полиции и другим силовым структурам, так и не удалось полноценно взять ситуацию под контроль.
Источник: Colonel Cassad
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