 

Трамп счел применение силы единственным способом остановить погромы в США

31.08.2020, 0:48, Новости дня

Насилие в городах США можно прекратить только при помощи силы, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он заявил, что это единственный способ прекратить «насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы», передает РИА «Новости».

Трамп раскритиковал ситуацию в Портленде, заявив, что мэр города Тед Уилер – «безумный, леворадикальный, ничего не делающий демократ» и «болван». По словам Трампа, Уилер «наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города». Жители Портленда, «как и всех других городов и частей» США, ждут «правопорядка», сообщил Трамп, добавив, что «леворадикальные мэры-демократы не смогут этого сделать».

Глава государства требует ввести в город национальную гвардию, но местные власти отказываются.

Напомним, беспорядки в Портленде – часть протестной волны в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в результате действий полицейских.



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