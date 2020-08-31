В Белоруссии оппозиция призвала сторонников не приводить детей в школы

31.08.2020, 0:48, Новости дня

В оппозиционных Telegram-каналах жителей Белоруссии призвали не приводить детей в школы, а от учителей и директоров потребовать «ответа на камеру», почему те «пошли на преступление против народа».

В соцсетях опубликован призыв к забастовке студентов и преподавателей, выходу из «провластных организаций». При этом работников, которые якобы замешаны в фальсификации выборов, требуют «вызывать на ковер».

Школьников предлагается переводить на домашнее обучение, в частные школы. Кроме того, жителей страны призывают оказывать «тотальное давление на школьную администрацию», если в школе «фальсифицировали выборы».

Оппозиция призывает выводить детей из Белорусского республиканского союза молодежи, пионеров и октябрят. В сообщении содержится призыв требовать от директоров и учителей дать «на камеру ответ, почему они пошли на преступление против народа».

Предлагается не сдавать деньги на «ремонты, подарки, мероприятия», отказаться от «обязательных походов в кино, выписок газет и любых поборов», игнорировать олимпиады, родительские собрания, вечера самодеятельности.

Также предлагается «расклеивать листовки вблизи школ с портретами тех преподавателей, кто украл голос народа».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил увольнять учителей, которые «не хотят следовать принципам государственной идеологии». При этом он попросил министра образования республики Игоря Карпенко «защитить учителей» от нападок. Он добавил, что правительство уже начало активно этим заниматься, «очень жестко пресекая всякие наезды» на педагогов и врачей. По его словам, в стране надо «очень активно начинать учебный год, чего бы ни стоило».