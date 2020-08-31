Bellingcat: установлена личность соучастника убийства Хангошвили

31.08.2020, 0:45, Новости дня

Группа Bellingcat, российское издание The Insider и германский журнал Spiegel в новом совместном расследовании, опубликованном в субботу, утверждают, что установили личность ещё одного россиянина, причастного к убийству бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году.

Исполнителем преступления предположительно был бывший сотрудник российских спецслужб Вадим Красиков, который сейчас находится в Германии под стражей. В расследовании утверждается, что его сообщником был Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ России "Вымпел". Он въехал в Евросоюз за две недели до убийства Хангошвили по паспорту на вымышленное имя "Роман Давыдов". В расследовании утверждается, что с человеком по фамилии Демьянченко после убийства Хангошвили не раз созванивался Андрей Сазонцев – один из знакомых Красикова. Расследователи сопоставили фото "Давыдова" и Демьянченко и определили, что это один и тот же человек.

Как утверждает Bellingcat, Демьянченко родился в 1980 году, а в "Вымпеле" служил до 2011 года. Он продолжает общаться с бывшими и действующими сотрудниками ФСБ. Официально в 2019 году он работал в компании "Вымпел — Содействие", принадлежащей Эдуарду Бендерскому — президенту ассоциации ветеранов "Вымпела". Утверждается, что незадолго до поездки в Германию Красиков общался с тем же Бендерским.

Демьянченко отправился в Европу за две недели до убийства Хангошвили по словацкой визе (Словакия недавно выслала двух российских дипломатов, обвинив Россию во введении консульства в заблуждение в связи с предоставлением в него поддельного паспорта). В чём конкретно заключалась его роль в операции – в расследовании не говорится, однако его авторы считают, что новые данные подтверждают ранее высказанную версию о том, что убийство Зелимхана Хангошвили организовали люди, близкие к "Вымпелу" и, вероятно, координировавшие свои действия с ФСБ.

Прокуратура Германии заявляла о том, что рассматривает версию причастности российских властей к организации убийства Хангошвили. Официальная Москва ранее неоднократно отрицала свою причастность к убийству.