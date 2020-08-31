Число заболевших COVID-19 в США приблизилось к 6 миллионам

31.08.2020, 0:45, Новости дня

Число выявленных инфицированных коронавирусом в США приблизилось к 6 миллионам. По данным агентства Reuters, многие штаты Среднего Запада сообщили о росте заболеваемости.

Айова, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота недавно сообщили о рекордных суточных приростах новых случаев, в то время как в Монтане и Айдахо зафиксировано рекордное число госпитализированных с COVID-19.

На общенациональном уровне показатели заболеваемости, смертности, госпитализаций и доли положительных результатов тестов снижаются, но на Среднем Западе появляются новые очаги эпидемии.

Многие новые случаи в Айове наблюдаются в округах, где расположены Университет Айовы и Университет штата Айова, часть занятий в которых проходят в очной форме. В колледжах и университетах по всей стране происходят вспышки заболеваемости, после того как студенты вернулись на кампусы. Это вынудило некоторые вузы перейти на дистанционное обучение.

Заболеваемость также выросла после ежегодного слета байкеров в Стерджисе, Южная Дакота, проходившего с 7 по 16 августа, в котором приняло участие более 365 тысяч человек со всей страны. Департамент здравоохранения Южной Дакоты сообщил, что 88 случаев заболевания сводятся к этому мероприятию.

Через восемь месяцев после начала пандемии в стране, США по-прежнему испытывают трудности, связанные с тестированием. За последние недели число людей, прошедших тестирование, снизилось.

Многие органы здравоохранения и по меньшей мере 33 штата отвергли новые рекомендации администрации Трампа по тестированию на COVID-19, согласно которым люди, подвергшиеся контакту с вирусом, у которых не проявляются симптомы заболевания, возможно, не нуждаются в тестировании.

Представители органов здравоохранения считают, что США должны проводить тестирование более часто, чтобы выявлять бессимптомных носителей вируса для замедления распространения заболевания.

Хотя по числу инфицированных США занимают первое место в мире, по данным Reuters, они занимают десятое место по количеству случаев на душу населения, уступая, в частности, Бразилии, Перу и Чили.

США также лидируют по числу умерших от COVID-19, которое превысило 182 тысячи, но занимают 11-е место по смертности на душу населения. Более плачевная ситуация в этом плане наблюдается в Швеции, Бразилии, Италии, Чили, Испании, Великобритании, Бельгии и Перу.