Lenovo впустила первый ноутбук с операционной системой Fedora

31.08.2020, 0:45, Новости дня

Новый ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 8 представила компания Lenovo. Главной особенностью данного устройства является предустановленная операционная система Linux Fedora.

Напомним, что разработчик еще в апреле обещал вывести на рынок такой гаджет. Но в силу разных причин презентация постоянно откладывалась.

Как стало известно, ноутбук вышел не самым дешевым. Полная стоимость составляет 2145 долларов США. Однако в период презентационных распродаж производитель предлагает ноутбуки с очень большой скидкой. Их цена сейчас – всего 1287 долларов. Кроме операционной системы Fedora на диске ноутбука не будет ничего. Все остальные программы покупателям предлагают установить самостоятельно.