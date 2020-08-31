Компания Samsung представила твердотельный накопитель 980 Pro

31.08.2020, 0:45, Новости дня

Новый твердотельный накопитель Samsung 980 Pro наверняка станет полезным для геймеров, считает производитель. Южнокорейская компания огласила о его выходе на рынок и опубликовала основные технические характеристики.

Так, максимальная скорость чтения в данном устройстве составляет 7 тысяч Мб в секунду. При этом показатель SKU – 1 Тб. Использование такого твердотопливного накопителя может заменить сверхбыстрый SSD – тот самый, который «Сони» использует в своих новых игровых консолях PS5.

Также в линейке накопителей предусмотрен впуск более дешевых устройств с техническими параметрами поскромнее. Объем памяти может оказаться в два или четыре раза ниже, чем у флагмана. Да и скорость поменьше.