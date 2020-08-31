 

Россиянам предложат заряжать гаджеты от тепла своего тела

31.08.2020, 0:45, Новости дня

О том, что тепло человеческого тела можно превратить в электроэнергию, известно давно. Вот только почти никто до сих пор не пытался использовать этот факт.

В Национальном исследовательском технологическом университете разработали специальные термоячейки, из которых легко сделать зарядное устройство для смартфона или другого мобильного гаджета, не требующего тока высокой мощности.

Электроэнергия появляется в результате перепада температуры тела и окружающей среды. То есть, каждому из нас достаточно надет на руку специальный браслет, и мы станем источником электричества. А смартфон, который лежит рядом в кармане или дамской сумочке, можно подзаряжать и беспроводным методом. Ничего сложного, говорят инженеры.



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