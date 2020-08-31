Премьер-министром Ливана может стать кадровый дипломат – СМИ

31.08.2020, 0:40, Новости дня

Посла Ливана в Германии Мустафу Адиба с большой долей вероятности официально назначат на пост премьер-министра в понедельник, 31 августа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных ливанских чиновников.

В воскресенье, 30 августа, Адиб получил поддержку основных партий парламента страны для формирования нового правительства, столкнувшегося с тяжелым финансовым кризисом и последствиями взрыва в порту Бейрута.

Агентство сообщило, что назначение Адиба последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон два дня говорил с ливанскими властями и оказывал на них давление, чтобы они согласовали кандидата.

По информации Reuters, на прошлой неделе контакты между лидерами Ливана по согласованию нового премьер-министра зашли в тупик. Один из двух высокопоставленных ливанских источников сказал, что Макрон сыграл важную роль в согласовании кандидатуры Адиба.

Адиб имеет докторскую степень в области права и политологии и ранее работал советником Наджиба Микати, бывшего премьер-министра. Он работал послом в Германии с 2013 года.

Пост премьер-министра должен перейти к мусульманину-сунниту, согласно очередности, принятой в политической системе Ливана. В воскресенье кандидатура Адиба получила важную политическую поддержку со стороны бывших премьер-министров, включая Саада аль-Харири, который возглавляет крупнейшую суннитскую партию “Движение будущего”.

Президент Мишель Аун, христианин-маронит, должен встретиться с парламентскими блоками в понедельник на официальных консультациях по назначению нового премьер-министра, пишет Аl Jazeera. От него требуется выдвинуть кандидата, пользующегося наибольшей поддержкой среди депутатов.

Прежний кабинет министров во главе с Хасаном Диабом ушел в отставку 10 августа на фоне демонстраций тысяч людей из-за взрыва в порту Бейрута. Протестующие уверяли, что власти страны несут ответственность за взрыв, произошедший в порту Бейрута.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Жертвами стали более 220 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.