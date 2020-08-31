В Белaруси заявили, что рабочих призывали к забастовкам “зарубежные партнеры”

31.08.2020, 0:40, Новости дня

Призывы устраивать забастовки на машиностроительных и добывающих предприятиях Беларуси исходили не от их рабочих коллективов, заявил 30 августа заместитель премьер-министра страны Юрий Назаров в комментарии телеканалу “Беларусь 1”.

“Мы видели, что призывы к забастовкам исходили извне. Старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий – МТЗ, МАЗа, БелАЗа, МЗКТ, “Беларуськалия”. Да, эти попытки определенную сумятицу и неудобство нам приносили. Кому комфортно работать, когда на проходной встречают с криками, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами”, – сказал он.

Назаров рассказал, что к рабочим предприятий, на которых пытались организовать протесты, обращались представители партнерских компаний с призывом не допустить разрыва кооперационных связей.

“Например, продукция “Гродно Азот” дальше перерабатывается на иных предприятиях концерна “Белнефтехим”. Поэтому многие трудовые коллективы обратились к работникам “Гродно Азот”, чтобы они вначале подумали, прежде чем останавливать свое производство, потому что это нарушит технологическую цепочку”, – уточнил чиновник.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть с 24 августа предприятия, которые участвовали в забастовках.

Рудники “Беларуськалия” 17 августа прекратили добычу руды, работники требовали отставки Лукашенко и смены президента. На общенациональную забастовку в Беларуси 17 августа вышли также работники Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского завода тракторных тягачей, Минского тракторного завода и другие. К забастовке присоединились работники предприятий “Гродножилстрой” и “ГродноПромстрой”.

Лукашенко заявлял, что бастующих рабочих “Беларуськалия” могут заменить на украинских шахтеров. В ответ украинские шахтеры начали записывать видеообращения к своим белорусским коллегам с хештегом #українськіШахтаріНеШтрейкбрехери.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске 30 августа и других городах Беларуси прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту “подарки”, в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.