За переход в “Манчестер Сити” его владельцы предлагают Месси рекордные €500 млн – СМИ

31.08.2020, 0:40, Новости дня

Владельцы английского футбольного клуба “Манчестер Сити” предлагают за переход в их команду аргентинскому нападающему “Барселоны” Лионелю Месси контракт стоимостью €500 млн. Об этом сообщило 30 августа испанское издание Diario Sport.

Если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории футбола.

В случае подписания контракта Месси получит указанную сумму в течение пяти лет. При этом обсуждается вариант игры Месси в Англии только в первые три года (получит первые €250 млн), еще два он может провести в клубе из США New York City FC, выступающем сейчас в лиге MLS. Американский клуб также является собственностью владельцев “Манчестер Сити”.

Данную информацию подтвердил 30 августа в Twitter журналист beIN Sports Танкреди Палмери. Он уточнил, что речь идет о зарплате для Месси с учетом вычета налогов.

BOOM!

Manchester City would be ready to pay 500m€ after taxes to Messi in 5 years!

Messi would earn 50m€ per year + according to paper Sport a staggering 250m€ bonus after 3 years moving to New York City in last 2 years

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 30, 2020

25 августа Месси сообщил “Барселоне”, что планирует уйти из команды. В клубе объяснили, что у заявления Месси нет юридического основания, так как он мог воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке только до 30 мая.

По данным СМИ, аргентинец заинтересован в переходе в “Манчестер Сити”.

Контракт Месси с “Барселоной” истекает летом 2021 года. В контракте аргентинца прописаны отступные в размере €700 млн.

Свое решение об уходе Месси объявил спустя 11 дней после того, как “Барселона” проиграла “Баварии” в 1/4 Лиги чемпионов со счетом 2:8. Из-за этого поражения был уволен главный тренер “Барселоны” Кике Сетьен.

Месси выступает в “Барселоне” с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре и выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Аргентинец – шестикратный обладатель “Золотого мяча”.