 

Мужчина напал с ножами на милиционеров в Белоруссии

31.08.2020, 0:08, Новости дня

В Минской области пьяный мужчина напал с двумя ножами на милиционеров, сообщило МВД Белоруссии.

Нападение произошло в Молодечно. Милиционеры увидели пьяного мужчину, который «показывал непристойные жесты», и «остановились для разбирательства». Однако мужчина «достал два кухонных ножа и набросился» на правоохранителей.

Один из сотрудников милиции в результате получил колотую рану в затылочной области, второй – резаную рану голени, госпитализация не потребовалась, передает РИА «Новости».

Нападавший задержан. Это 60-летний безработный. Освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе у мужчины три промилле.

Напомним, на фоне столкновений демонстрантов с правоохранителями в Белоруссии участились случаи нападения на сотрудников милиции.



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