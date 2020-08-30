 

Протестующие в Минске вышли на улицы в день рождения Лукашенко. Фоторепортаж

30.08.2020, 17:11, Новости дня

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Фото: Дмитрий Брушко / tut.by

Фото: Дарья Бурякина / tut.by

Фото: Дмитрий Брушко / tut.by

Фото: Дмитрий Брушко / tut.by

Фото: Дарья Бурякина / tut.by

Фото: Дарья Бурякина / tut.by

Фото: Всеволод Улитко / tut.by

Фото: Дмитрий Брушко / tut.by

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Фото: Дарья Бурякина / tut.by

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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