Протестующие в Минске вышли на улицы в день рождения Лукашенко. Фоторепортаж
30.08.2020, 17:11, Новости дня
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Фото: Дмитрий Брушко / tut.by
Фото: Дарья Бурякина / tut.by
Фото: Дмитрий Брушко / tut.by
Фото: Дмитрий Брушко / tut.by
Фото: Дарья Бурякина / tut.by
Фото: Дарья Бурякина / tut.by
Фото: Всеволод Улитко / tut.by
Фото: Дмитрий Брушко / tut.by
Фото: Вадим Замировский / tut.by
Фото: Вадим Замировский / tut.by
Фото: Вадим Замировский / tut.by
Фото: Вадим Замировский / tut.by
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: Дарья Бурякина / tut.by
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