 

Мнение: Нападение

30.08.2020, 23:55, Разное

В Москве напали и сильно избили внештатного корреспондента «Новой газеты» и ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Егора Жукова.

Егор – не случайная жертва случайных московских гопников. За ним целенаправленно следили, а после нападения и избиения, скрылись на самокатах. И это уже попахивает политическим избиением, запугиванием.

Сомневаюсь, что протеступников найдут….

Напомню, Его Жуков – фигурант «московского дела».Он был задержан 2 августа прошлого года по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) во время акции протеста 27 июля. Но когда это уголовное дело развалилось, появилось новое – о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Причиной послужили видеоролики, которые Жуков разместил на своем канале на YouTube в 2012–2017 годах.

В декабре прошлого года Егора Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Источник: Ирек Муртазин



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