 

Минюст США обвинили в ограничении расследования «сговора» Трампа и Москвы

30.08.2020, 23:48, Новости дня

Американский минюст ограничил расследование, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер в отношении президента США Дональда Трампа, сообщают СМИ.

New York Times опубликовала статью своего корреспондента Майкла Шмидта, который утверждает, что Род Розенстайн, будучи первым замминистра юстиции США, в мае 2017 года конфиденциально велел Мюллеру ограничиться выявлением фактов уголовных правонарушений, передает ТАСС.

Как сообщается в статье, для расширения расследования Мюллер должен был получить разрешение министерства. Шмидт считает, что из-за этого спецпрокурор ограничил временной промежуток для расследования только президентской кампанией 2016 года.

Шмидт кратко изложил содержание своей книги «Дональд Трамп против Соединенных Штатов: борьба с целью остановить президента» (Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President). Книга выходит в свет 1 сентября.

Напомним, в июне в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в которой Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.

Племянница президента США Мэри Трамп также написала книгу, в которой объявляет Дональда Трампа «социопатом».

Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и обещал рассказать, как американский лидер жульничал на президентских выборах при помощи России.

В апреле Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.



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