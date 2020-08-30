Делегации Чехии находится с визитом на Тайване

30.08.2020, 23:24, Новости дня

Вопреки позиции Китая, делегация во главе с председателем Сената Чехии Милошем Выстрчилом в воскресенье прибыла на Тайвань с шестидневным визитом с целью укрепления культурно-экономических связей.

Наблюдатели, с которыми побеседовал корреспондент «Голоса Америки», отметили, что визит свидетельствует о провале «принудительной дипломатии» Китая в Чехии, хотя пока неясно, последуют ли примеру Праги другие европейские страны.

Чешская Республика проводит политику «одного Китая», но поддерживает неофициальные связи с Тайванем.

МИД Тайваня сообщил, что перед поездкой Выстрчил заявил, что визит проводится в соответствии с духовным наследием покойного президента Чехии Вацлава Гавела.

Гавел стал первым президентом Чехии в 1993 году, после того, как провел несколько лет в тюрьме за свои диссидентские политические взгляды, выступая за гражданскую активность, прямую демократию и права человека – ценности, которых, по словам Выстрчила, Китай не разделяет.

«Мне кажется, если мы сосредоточимся на деньгах, то потеряем свои ценности – и деньги тоже», – заявлял Выстрчил, второй человек в Чехии, комментируя визит делегации в Тайбэй.

По прибытии делегации президент Тайваня Цай Инвэнь заявила в Facebook, что жители Тайваня «рассчитывают на дальнейшее сотрудничество во всех областях» в связи с прибытием чешской делегации.

Китай прокомментировал визит делегации в негативных тонах.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг назвал поездку «недостойным поведением».

Возражения Китая, похоже, возымели обратный эффект, когда в мае Сенат Чехии 50 голосами «за» при одном «против» поддержал дипломатический визит Выстрчила в Тайбэй.

Голосованию предшествовала внезапная смерть предшественника Выстрчила, Ярослава Куберы, вдова которого позднее обвинила Китай в давлении на покойного сенатора и угрозах принять меры против ведущих чешских компаний, если он совершит запланированный визит на Тайвань.

В минувший вторник 70 лидеров Европейского парламента, США, Канады и Австралии выступили с заявлением в поддержку визита чешской делегации в Тайбэй.

В чешскую делегацию входят сенаторы, политики, руководители примерно 40 чешских компаний, ученые и представители СМИ.

Делегация примет участие в тайваньско-чешском инвестиционном форуме, а Выстрчил выступит с речью в парламенте Тайваня.

Выстрчил и члены делегации также встретятся с президентом Цай Инвэнь и примут участие в форуме, организуемом Американским институтом в Тайбэе, чтобы обсудить изменения в глобальных цепочках поставок.