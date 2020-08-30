 

Ливан: посол в Германии Мустафа Адиб, вероятно, станет премьер-министром

30.08.2020, 23:24, Новости дня

Посол Ливана в Германии Мустафа Адиб в понедельник, судя по всему, будет назначен премьер-министром после того, как он заручился поддержкой основных партий для формирования нового правительства в условиях финансового кризиса и после недавнего взрыва в порту Бейрута.

Назначение Адиба произойдет накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона, который является центральной фигурой в международных усилиях по оказанию давления на ливанских политиков с целью преодоления самого серьезного кризиса после гражданской войны 1975-1990 годов.

Предыдущее правительство во главе с Хасаном Диабом ушло в отставку 10 августа в связи с взрывом в порту, где сдетонировало огромное количество неправильно хранившихся химикатов.

В ливанской конфессиональной системе пост премьер-министра должен отойти мусульманину-сунниту. Кандидатуру Адиба поддержали бывшие премьер-министры включая Саада аль-Харири, который возглавляет крупнейшую суннитскую партию «Движение за будущее».

Президент Ливана Мишель Аун, христианин-маронит, в понедельник проведет официальные консультации с парламентскими блоками, посвященные назначению нового премьера. Он обязан выдвинуть кандидата, получившего наибольшую поддержку среди депутатов парламента.



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