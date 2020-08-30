 

«Билайн» подключает eSIM в 16 регионах России

30.08.2020, 23:20, Новости дня

Компания «Вымпелком», более известная по бренду мобильного оператора «Билайн», заявила о предоставлении возможности подключать услугу eSIM еще в шестнадцати регионах РФ. Ранее, напомним, это было возможно только в Мостке и Санкт-Петербурге.

В обеих столицах eSIM работает с июля текущего года. Теперь к ним присоединились практически все миллионники и самые значимые города РФ от Краснодара и Казани до Уфы и Владивостока.

Как поясняет пресс-служба мобильного оператора, чтобы подключить eSIM, достаточно обратиться в один из фирменных магазинов «Билайн». Это почти полторы тысячи салонов. С полным списком регионов, где уже доступна эта услуга, можно ознакомиться на официальном сайте компании.



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