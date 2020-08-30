В будущем Sony сократит производство электроники

30.08.2020, 23:20, Новости дня

По мнению аналитиков Nikkei Asian Review, японская компания Sony продолжит сокращать долю производства электронных аппаратных устройств, которое станет играть все меньшую роль в общем бизнесе.

Эксперты напоминают, что некогда Sony обрела всемирную известность, благодаря такой продукции, как кассетный плеер Walkman. Сейчас японская компания впускает высококачественные современные гаджеты и устройства. Однако операционная прибыль в результате из продажи в этом году упадет примерно на 30%.

Sony собирается заработать на выпуске электроники около 565 млн долларов. Это примерно десятая часть прибыли, тогда как еще в 2008 году данное направление обеспечивало получение 60%. Тенденция налицо, говорят эксперты. Вводы сделать не сложно.