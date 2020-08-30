 

Чекалкин: Лекции по науке о счастье – самые посещаемые в Гарварде уже 10 лет

30.08.2020, 23:15, Новости дня

Студенты Гарвардского университета в США больше всего ходят на лекции по гедонике, науке о стремлении к счастью профессора Таля Бен-Шахара. Об этом рассказал в интервью сайту “Факты” шоумен, теле- и радиоведущий Дмитрий Чекалкин.

“Лекции по этому предмету являются самыми посещаемыми уже 10 лет. Речь идет о гедонике. Преподает ее израильский профессор, психолог Таль Бен-Шахар. Он рассказывает, как жить так, чтобы получать удовольствие от каждого прожитого дня. Например, о том, что счастье можно найти внутри себя и невозможно где-либо еще, что оно прежде всего в гармонии человека с самим собой, а мера человеческого счастья в силе любви к жизни”, – рассказал шоумен.

По его словам, чтобы настроить себя на позитив, Бен-Шахар предложил формулу: “Не тот благодарен, кто счастлив, а счастлив тот, кто благодарен”.

“Вообще, у него много полезных советов. К примеру, он говорит, что счастье – не покоренная вершина, а наполненный ожиданиями путь к ней, что каждый день не может быть хорошим, но есть что-то хорошее в каждом дне”, – пояснил Чекалкин.

Бен-Шахар родился в 1970 году и является известным педагогом в области позитивной психологии и лидерства. Он защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете по специальности “Организационная психология”. По информации портала positivepsychology.com, Бен-Шахар преподает самый большой курс в Гарварде по “Позитивной психологии” и третий по величине курс по “Психологии лидерства”. Он консультирует и читает лекции по всему миру руководителям транснациональных корпораций и широкой общественности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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