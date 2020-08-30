 

В Украине для госпитализации нужен ИФА-тест – глава Минздрава

30.08.2020, 23:15, Новости дня

Для госпитализации украинцев необходимо их тестирование методом ИФА на коронавирусную инфекцию. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 29 августа.

Речь об этом зашла после вопроса журналистки о необходимости обязательного тестирования перед госпитализацией и о высокой стоимости теста, который “приходится делать в частных лабораториях”.

“Это тоже, извините за такое слово, “чудеса” местных наших или медицинских работников, или еще кого-то. У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле”, – сказал Степанов.

По словам министра, решение о тестировании методом ИФА было принято три месяца назад, но в его ведомстве “каждый день” борются с требованием именно результатов ПЦР-тестирования.

“Я уже, кстати, опять же, получая к себе в Facebook много таких вопросов, сказал, чтобы максимально сделать такую инфографику по всем этим нашим алгоритмам, чтобы они были понятны людям, чтобы человек, который приходит, например, а с него начинают требовать ПЦР-тестирования, чтобы он сказал: “Нет, простите, пожалуйста, согласно стандартам, утвержденным в нашей стране Минздравом, это должен быть ИФА-тест, которые проводят многие больницы, и не надо делать ПЦР-тестирования”, – объяснил Степанов.

Тест ПЦР, при котором берут мазок из носа или горла, определяет, заразен ли человек. Тест ИФА показывает, переболел ли он и болеет ли он на момент исследования.

По состоянию на утро 30 августа общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло в Украине 119 074. От коронавирусной инфекции скончалось 2527 человек, выздоровело за время эпидемии 56 734 пациента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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