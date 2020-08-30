Власти Белоруссии сообщили о штатной работе предприятий
30.08.2020, 23:08, Новости дня
Призывы к забастовкам на предприятиях в Белоруссии исходили извне, сейчас предприятия работают в штатном режиме, сообщил замглавы правительства страны Юрий Назаров.
Он заявил, что «извне» пытались «расшатать коллективы крупных промышленных предприятий – МТЗ, МАЗа, БЕЛАЗа, МЗКТ, «Беларуськалия», передает БелТА со ссылкой на «Беларусь 1».
Назаров признал, что «эти попытки определенную сумятицу и неудобство приносили».
«Кому комфортно работать, когда на проходной встречают с криками, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами?» – сообщил он, отметив, что «ни на один день нигде не остановился конвейер, практически на всех предприятиях выполнялись сменные задания».
Была «определенная настороженность» из-за угрозы кооперационным и партнерским связям, но «этот этап уже прошли».
«Что такое остановить предприятие? Это огромные затраты, чтобы запустить его заново, а это влияет и на конкурентоспособность нашей продукции», – сказал он.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии.
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