 

Мнение: Митинг в Минске. 30.08.2020.

30.08.2020, 22:15, Разное

Сегодня в Минске проходит очередной митинг оппозиции против Лукашенко. Проходит он в день рождения Батьки. Визуально, сегодня протестующих меньше чем 16 и 23 августа.

На митинге проходили достаточно активные задержания (в том числе снова хватили журналистов). Также проходили аресты оппозиционных активистов до митингов на квартирах в рамках комплексной стратегии направленной на ослабление организационной структуры протестов.
В Минске с утра наблюдалось активное передвижение силовиков, которые деятельно блокировали движение протестующих в центре города.

Трансляция ТАСС

Трансляция RT


Минск на 14-45.

По перспективам протестов будет отдельный материал.

Источник: Colonel Cassad



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