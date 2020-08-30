Дрова человека

30.08.2020, 22:12, Разное

В Татарстане кандидат в депутаты от «Яблока» призвала Русь к пиле, но полиция не зазевалась.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Елену Изотову вызвали в полицию, что может случиться с каждым. С каждым, кто до того выдвинулся в депутаты, состоя в оппозиционной партии. С каждым, кто ранее выходил в пикет за отставку регионального полицейского руководителя. С каждым, кто получал пять суток административного ареста за участие в уличной акции протеста и объявлял голодовку в спецприемнике. В общем, для гражданской экоактивистки, непримиримой противницы строительства мусоросжигательного завода близ Казани Елены Изотовой вполне ожидаемый звонок: «Заходите, всегда рады вас видеть!»

Что же на этот раз? С чем поручили разобраться участковому отдела полиции «Восход» Московского района Казани? Чего ради отвлекли его от местных дебоширов, наркоманов, держателей притонов и хранителей боевого огнестрельного оружия? Тут дело куда более ответственное. Был острый сигнал: кандидат в депутаты сельского поселения, член партии «Яблоко» Елена Изотова в разовом порядке помогла незнакомой старушке. И ладно бы она перевела старушку через улицу — это еще можно было бы как-то исправить. Допустим, перевести старушку обратно. А Елена помогла пожилой женщине распилить дрова, и наступили необратимые последствия: чурбаки в бревна не склеишь.

Понятно, что при слове «распил» наша полиция срывается с места. Где вы слышали о безнаказанном распиле бюджетных средств? Да нигде! Это безобразие у нас пресекается на корню. А тут распил древесины, и не на корню, а во дворе частного дома. Организованной группой в составе приблизительно четырех человек. Впору обеспокоиться управлению по противодействию экстремизму.

Думаете, я так беспомощно пошутил?

Пошутишь тут! Знакомя Елену Изотову с имеющимися материалами, участковый не скрыл от нее, что получен рапорт сотрудника этого управления по Татарстану и что речь идет о несогласованном массовом мероприятии. Ну и, само собой, ей грозит статья 5.16 КоАП РФ «Подкуп избирателей».

Так где же тут подкуп и где избиратели? Елена рассказала «Новой газете», что она с товарищами проезжала на машине по казанскому микрорайону Краснооктябрьский и случайно обратила внимание на пожилую женщину возле неказистого, обветшавшего дома. Остановились, разговорились. Оказалось, муж у старушки лежит парализованный, а сыновья живут где-то далеко, и некому дрова распилить. Посочувствовали, позвонили приятелю, попросили привезти бензопилу… «Я пробыла там недолго, — рассказывает Елена, — уехала по делам, а ребята поработали до темноты».

Фото из соцсетей Елены Изотовой

Позже Елена выложила эту историю со снимками в Instagram и призвала всех совершать добрые поступки. Первыми откликнулись ее конкуренты по выборам в депутаты Осиновского сельского поселения — они по-доброму потребовали снять Изотову с выборов. А председатель ТИК Динара Маслова передала жалобу в полицию.

Ну да. Бабушке помогли, и теперь она, выражаясь на молодежном сленге, будет топить за «Яблоко». Бабушка, конечно, будет топить, но — печку.

И где-то в октябре, после выборов. Услышав же про Осиново, старушка может подумать разве что об осиновых дровах, потому что Осиновское сельское поселение находится в Зеленодольском районе Татарстана, а она проживает в Казани и в тех поселковых выборах даже при нашей расширившейся демократии участвовать никак не сможет. И в этом полиции, наверное, можно было разобраться, даже не сочиняя рапорты и не требуя ни с кого объяснений. А ведь и бабушке тоже пришлось давать показания и оправдываться, что она этих налетчиков с пилой впервые видела.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»