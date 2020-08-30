 

Помощник Лукашенко оценил «максимальный» процент его противников

30.08.2020, 22:08, Новости дня

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены не более 30% жителей страны, сообщил его помощник Николай Латышенок.

Латышенок сообщил об этом, выйдя к демонстрантам у Дворца независимости в Минске. Латышенок считает, что прежде противников Лукашенко было меньше, но сейчас «людей подогрели», и против действующего президента Белоруссии радикально настроены 20–30% населения.

Латышенок сказал, что «это максимальная цифра», которую он «в своей голове представляет». Помощник Лукашенко признал, что «точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны», передает РИА «Новости».

«Это мое чувство», – отметил он.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.



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