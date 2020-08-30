VOAэкспресс 30 августа 2020

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30.08.2020, 22:00, Новости дня

Коронавирус

Новые вспышки заболевания зарегистрированы на Среднем Западе. Айова, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота недавно сообщили о рекордных суточных приростах новых случаев, в то время как в Монтане и Айдахо зафиксировано рекордное число госпитализированных с COVID-19.

Протесты в Беларуси

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко в день его рождения пригласил его посетить Москву. Таким образом Кремль продемонстрировал поддержку, в то время как тысячи демонстрантов собрались в воскресенье центре Минска, требуя отставки Лукашенко.

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Госдепартамент заявил, что Россия использует наемников, чтобы поддержать автократов и посеять хаос, чтобы Москва могла продемонстрировать свою «глобальную мощь».

Демонстрации в США

По сообщениям полиции, вечером в субботу в Портленде, штат Орегон, был застрелен человек, в то время как в городе происходили уличные столкновения между демонстрантами из движения «Жизни чернокожих имеют значение» и сторонниками президента Дональда Трампа. В сообщении полиции говорится, что полицейские услышали звуки стрельбы и «обнаружили жертву с огнестрельным ранением в грудь». Пока неясно, связан ли смертельный инцидент с уличными столкновениями.

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Президент США Дональд Трамп готов направить подкрепление из сотрудников федеральных правоохранительных органов любому губернатору, как республиканцу, так и демократу, который обратится с такой просьбой, заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоус.



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