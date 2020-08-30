Первого сентября Samsung покажет новый складывающийся смартфон

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30.08.2020, 21:55, Новости дня

Корпорация Samsung объявила о планах провести онлайн презентацию нового смартфона Galaxy Z Fold 2. Особенностью гаджета является его складная конструкция, напоминают специалисты.

Мероприятие назначено на первое сентября и будет проходить в режиме онлайн-конференции. По информации пресс-службы «Самсунга», презентация должна стать одной из самых интересных частей Unpacked Part 2.

Разработчик обещает подробно рассказать о технических характеристиках новой модели гаджета, его преимуществах перед предшественниками и прямыми конкурентами. Также все ожидают, что во время презентации будет озвучена розничная цена смартфона и дата, с которой его можно будет реально приобрести.



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