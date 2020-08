SpaceX отложила запуск миссии Starlink из-за плохой погоды

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX сегодня, 30 августа, отложила запуск системы спутников Starlink из-за погодных условий, говорится в сообщении компании в Twitter.

“Сегодняшний запуск Starlink отменяется из-за ненастной погоды для предполетных операций. Следующая возможность запуска – вторник, 1 сентября, в 9.29 по восточноевропейскому времени [16.29 по Киеву]”, – рассказали в компании.

Standing down from today’s launch of Starlink due to inclement weather during pre-flight operations. Next launch opportunity is Tuesday, September 1 at 9:29 a.m. EDT, pending Range acceptance

— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

SpaceX 30 августа запланировала сразу два космических запуска. Первый из них должен был состояться в 17.12 по времени в Киеве и запустить 12-ю миссию Starlink, чтобы доставить 60 интернет-спутников системы Starlink.

Также 30 августа в 19.18 по времени Восточного побережья (31 августа в 2.18 по Киеву) SpaceX планировала запустить в космос еще одну ракету Falcon 9. Она должна была доставить на орбиту Земли аппараты SAOCOM 1B, GNOMES-1 и Tyvak-0172.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск провели 7 августа – на орбиту доставили 57 спутников Starlink и два вспомогательных спутника BlackSky.