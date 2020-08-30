Лукашенко второй раз появился у резиденции с автоматом в руках

30.08.2020, 21:54, Новости дня

Российское агентство “РИА “Новости” опубликовало фотографию действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с автоматом в руках. По данным агентства, этот снимок прислала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в ответ на вопрос о его местонахождении.

На фото видно, что Лукашенко идет по территории перед Дворцом независимости. Он одет в белую рубашку и бронежилет. В правой руке он несет автомат. Рядом с ним идут два человека – один из них в камуфляжной форме и с рацией.

Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал “Пул Первого” позже рассказал, что фото сделали 30 августа около 16.00.

“В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент”, – говорится в сообщении.

На фотографии можно заметить, что погода в момент прохода Лукашенко у Дворца независимости солнечная, хотя в Минске сегодня во второй половине дня шел дождь. На этот момент указали журналисты “Радыё Свабода”.

“Фотография явно неактуальна: в Минске давно идет дождь, и до дождя на территории дворца протестующие и журналисты не видели человека в такой одежде”, – сказано в сообщении.

Лукашенко появился с автоматом на фотографии уже второй раз. Вечером 23 августа в Беларуси тоже проходили протестные акции. Демонстранты дошли до Дворца независимости. В это время Лукашенко облетал город на вертолете. Он приземлился возле Дворца независимости, вышел из вертолета с автоматом без магазина и уточнил у охраны, остался ли “кто-то еще там”. Президента Беларуси сопровождал его 15-летний сын Николай в бронежилете, штурмовом шлеме и с автоматом.

В Минске 30 августа и других городах Беларуси прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту “подарки”, в том числе черный гроб с венками и картонного таракана.

С утра в столицу силовики уже стянули военную технику. Уже начались первые стычки силовиков и протестующих.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.