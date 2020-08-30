 

Президент Ливана призвал сделать государство светским на фоне кризиса

30.08.2020, 21:48, Новости дня

Президент Ливана Мишель Аун призвал изменить политическую систему в стране и отказаться от оставшегося в наследство от гражданской войны конфессионального принципа формирования властей, превратив Ливан в светское государство.

«Я призываю к объявлению Ливана светским государством, и я обязуюсь призвать к диалогу с участием духовных авторитетов и политических лидеров, чтобы прийти к приемлемой для всех формулировке, которая найдет отражение в соответствующих поправках к конституции. Ливан нуждается в новом понимании в управлении его делами, которое бы основывалось на гражданстве и светскости государства», – передает РИА «Новости» его слова на ливанских телеканалах.

Аун также отметил, что из-за разделения власти по конфессиональному признаку в настоящее время Ливан представляет собой несколько республик, а не одну.

Таким образом, согласно конституции Ливана, все органы власти страны закреплены за определенными конфессиями, и только их представители имеют право возглавлять их. В частности, должность президента имеет право занимать только христианин-маронит.

Напомним, в результате взрыва в Ливане, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.

В отношении 25 человек были открыты уголовные дела. Из них 19 человек задержаны, включая гендиректора порта Хасана Крейтема, гендиректора таможенной службы Бадри Дахера и бывшего главу таможенной службы Шафика Мерии. Позднее из-за взрыва в Бейруте подали в суд на президента Ливана.



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