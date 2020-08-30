 

В Черногории заявили о явке на выборах в 75,9%

30.08.2020, 21:48, Новости дня

В Черногории завершилось голосование на выборах в парламент, сообщила государственная избирательная комиссия.

Участки для голосования работали до 20.00 (21.00 мск). Проголосовать имели право около 540 тыс. человек из 620 тыс. граждан страны.

Председатель избиркома Алекса Иванович сообщил, что официальных жалоб в ГИК по поводу возможных нарушений пока не поступало, передает РИА «Новости».

Один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Милан Кнежевич заявил, что документирует с коллегами случаи подкупа сторонниками правящей Демократической партии социалистов избирателей и другие махинации.

Проевропейский Центр демократического перехода сообщил, что проголосовали 409880 человек, то есть 75,9% от общего числа избирателей. Центр сообщил, что на прошлых выборах в парламент (в 2016 году) проголосовали 73,4%, в 2012 году – 70,6%, передает ТАСС.

Аналитики связывают рекордную явку с так называемым Законом о свободе вероисповедания, который разрешает изъятие церковной собственности православной церкви. Также на явку могло повлиять недовольство населения тяжелой экономической и эпидемиологической обстановкой.

Напомним, власти Черногории запрещают публиковать данные о рекордно высокой явке на парламентские выборы и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.

Парламентские выборы 2020 в Черногории – одиннадцатые по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Парламент (Скупщина) является законодательным органом, состоящим из 81 депутата.



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