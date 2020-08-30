Мнение: Письма. Клуша-на-шее

30.08.2020, 21:35, Разное

Эти два письма дополняют друг друга.

Вторая автор – это как бы первая через несколько лет.

И оба этих письма объединяет тема “замуж за иностранца”.

Менталитет русских – между Западом и Востоком.

Хорошие русские девушки берут лучшее и от западных женщин и от восточных. Они самостоятельны и профессиональны как западные женщины, но ласковы и заботливы в быту как восточные.

К сожалению это касается только нерыб, а большинство женщин (как и мужчин) – рапаны.

Эти берут самое плохое и с Запада и с Востока.

Они зависимы от мужчин и не стремятся зарабатывать, но отрицают традиционную женственность и настаивают на равных правах.

Получается жуткая химера.

li_matveika

Здравствуйте, Эволюция!

Буду рада, если мое письмо попадёт на разбор. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.

Мне 23 года, 2 года назад я прилетела в другую страну и спустя неделю познакомилась с иностранцем.

Влюбилась, через неделю Ж признался мне в любви, я ответила взаимностью. Спустя 2 недели мы начали жить вместе. Я была счастлива, он познакомил меня со своими родителями, друзьями. Мы прожили вместе год, серьёзных ссор не было. Жили в квартире, которая была мне предоставлена на время проживания, за еду платили когда он, когда я. Если мы шли куда-то, всегда оплачивал он.

И вот моя виза подходила к концу, я никаких иллюзий не питала, думала, ну получится, как получится. Наплакавшись при прощании, улетела, прилетела к родителям. Шёл первый месяц и, узнав поподробнее визовый процесс, было понятно, что просто так меня никто не впустит.

Уехала в другой город работать, устроилась секретарем в маленькой компании. Из-за расстояния качало с «все будет хорошо, переживем» до «все, ничего не получится». Но он прилетел на Новый год. Познакомился с моими родителями, мы провели замечательно неделю. Готовили документы для поступления в магистратуру.

Все вроде хорошо, но мама спрашивала, а почему он замуж тогда не зовёт, все гораздо проще бы было. Ответа у меня не было, в голове говорила себе, что у них ближе к 30 семью заводят, да и что я сделаю, не предложение же мне ему делать.

(В голове она говорила себе)

Ударил вирус, это подогрело нашу историю, он говорил, что будет что нашим детям рассказать. Мои родители забрали меня к себе, я начала преподавать иностранные языки онлайн и копить на будущее. И вот мне одобряют магистратуру. Его родители очень помогали мне с документами, без них сомневаюсь, что мне бы одобрили визу. И вот заветный конверт, я его открываю, одобрено. Звоню ему, он счастливый. Говорит, бери билеты, за деньги не переживай, я тебе их верну.

(Родителям парня она, в целом, нравится, за исключением того, что у нее пока нет работы, нет ни кола, ни двора в их стране. Но девчонка молодая и при достаточном трудолюбии и амбициях всего может добиться. Они готовы ей в этом помочь. Однако наша “натащя” хотела бы прямо сейчас сесть с разбегу на шею парню и на загривки его семье. И ее родители поддерживают ее в этом стремлении. Зря они что ли такую розу растили. Хорошо хоть калым не требуют с семьи парня)

Я прилетела на его день рождения. Мы отпраздновали, съездили в квартиру, она находится посередине между нашими городами. Мне на поезде до моей учебы час, ему час на машине до его. Через 3 дня мое день рождение. И после слышу, что родители говорят, что вот, у него будет стипендия, я буду работать и вы потянете вдвоём.

Затем мы затеяли разговор, который надо было прояснить раньше, конечно, он мне говорит, что не переживай, найдём тебе студенческую работу на выходном, будешь подрабатывать. А мне как-то так обидно стало, с одной стороны так тут заведено и мужчины помогают в быту, равенство обязанностей. Осознаю, что работать нужно и его деньги не мои, но когда мои друзья и родители спрашивают а кто это оплачивает, мне неловко говорить, что мы пополам будто соседи. Сказала, что как у вас заведено равноправие во всем, у нас нет, я к такому не привыкла. Папа говорит, мол не дело так, не знаю, правильно ли я поступила, что рассказала об этой ситуации родителям.

(Папа недоволен, что с его дочкой спят, а на содержание не берут. Оно и понятно. Но ведь тогда надо девственность дочки беречь и передавать с рук на руки мужу во время свадьбы из отцовского гнезда. Вот тогда муж пусть несет полную материальную ответственность за нее, но и власть тоже имеет. Вряд ли автора и ее родителей последнее устроит)

Моих накоплений хватит на месяца 3 жизни здесь. Продолжаю преподавать онлайн. Понимаю сама прекрасно, что здесь на это не проживешь, но суть даже не в дележке, а в том, что он это воспринял как само собой разумеется. И вот я понять не могу, это я такая ленивая и неблагодарная или все же у меня правильные мысли и мужчина должен стремиться обеспечивать свою женщину.

(Автор, вот когда родитесь мужчиной в следующей жизни, будете решать, что должен мужчина. А пока это совершенно бесполезно. Хоть тресните, но делать мужчина будет то, что он сам считает нужным, а не то что вы ему навяжете как его долг)

У меня складывается ощущение, что если я пойду работать и все оплачивать пополам, я к нему стану хуже относится. Включился в голове эксель. Хожу теперь кислая, понимаю, что ему не в кайф меня такой видеть и самой тошно, хочу ему радость доставлять, иногда удаётся отвлекаться, но конфликт в силе.

(Она не о себе переживает, а о нем. Кислые щи он ест, а потом и вовсе будет иметь дело с ее плохим отношением)

Помогите, пожалуйста, как правильно поступить, не хочется выглядеть, как иностранка, которая приехала и пользуется бедным парнем, но с другой стороны так ли высока моя сз, если он за равенство? Говорит, что хочет, чтобы я от него была независима, чтобы у меня были свои деньги на то, что я хочу.

(Она думает, что если захочет, сможет использовать его. И недовольна своей СЗ. Хочет обожания его. И уже тычет в него щипцами изо всех сил, а он оправдывается, что клуша-на-шее ему не нужна, хотелось бы иметь дело с самостоятельной женщиной)

Весь год обсуждала совместные дальнейшие планы, мечты о семье и о детях с его и моей стороны, но этот вопрос не обсудила. В других ситуациях он очень внимателен, я в нем уверена. Думаю, что скоро мы вернёмся к этому разговору, не хочется сейчас наломать дров.

(Она думает, что если как следует ему все объяснить, он подставит шею)

Спасибо за ваши труды.

flowersandkids

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Помогите, пожалуйста, разобраться. Я совсем потеряла север в данной ситуации.

Мне 30, замужем, ребёнку 3 года. Муж меня на 12 лет старше. Мы вместе 8 лет. Из которых 3 женаты, но ему пришлось женится, чтобы мне дали документы для проживания в его стране. У него хорошая работа, которая позволяет ему работать из дома и распоряжаться своим временем как ему удобно, путешествует много по работе тоже.

Для меня он солнце в моей жизни, об которое я часто обжигаюсь и обессушиваюсь. Он требовательный, всегда внимательный к деталям, ему нравится руководить. Я уже привыкла подстраиваться под него. Ему нравится постоянно быть в движении, и без внимания он не может.

(Эта сидит у мужа на шее, но считает, что руководство его в такой ситуации – это не единственно возможное положение вещей, а такой характер у него, “ему нравится руководить”, “без внимания не может”. А она подстраивается, хотя могла бы сама руководить)

Сама я не блещу энергией на его фоне, я скорее стайер. То есть мои результаты видно в более долгосрочной перспективе. Мои вложения в семью особо не заметны, это скорее умение создать уют, сделать массаж, приготовить что-то полезное и вкусное и чтобы ребёнок дисциплину соблюдал. И последнее время играю с ним, так он русский учит.

(Она не иждивенец, она стайер. И вложений ее в семью не меньше, просто они незаметны)

С работой у меня все плохо пока. Мне стыдно за этот факт. Я поработала уже много где в разных сферах и нигде по разным причинам не получилось задержаться. У меня хорошее образование, которое я получила заграницей. Как раз там мы и познакомились с мужем после того как я закончила университет. После я ещё работала на нескольких работах пока не забеременела. И тогда мы решили переезжать в его страну.

(Ей стыдно за тот факт, что она сама себя обеспечивать не научилась. Жалуется на стыд, чтобы ее утешили, видимо. Куры на форумах ей бы дружно сказали, что онажеженщина и еще онажемать, и работать ей не нужно)

Перед переездом, мы были на Новом Году у моих родителей. Муж попросил у них разрешения забрать меня с собой. Родители ничего против не сказали, конечно. Но расстроились, что будут далеко от внука. Сказали, что если бы мы остались в России, то они помогали бы нам.

(Как они могли остаться, если дочь – клуша, а работа мужа далеко? На что они бы жили? На подачки родителей?)

Тут первые 1,5 года я была с ребёнком, училась на права, подтягивала язык. Потом ребёнка отдали в сад, а свекровь помогла с первой работой. С тех пор как я вышла из декрета, я поработала на трёх работах. С последней меня уволили из-за коронавируса, так как только 2 недели отработала на момент начала пандемии.

(Хорошо хоть на коронавирус можно свалить увольнение, а о первых двух умолчать)

Сейчас мне предложили новую работу с не очень удобным графиком в соседнем городе, но на которую я уже согласилась. Прежде чем согласится, конечно я узнала мнение мужа, потому что ему придётся проводить большую часть времени с сыном. На что он мне сказал, что сейчас много долгов, и это было бы помощью для нас.

Я попыталась продать ему ещё такой план: думала записаться на курсы фотографии и начать заниматься этим. Мне нравится и тут можно выстраивать более гибкий график. Но муж не купил, а наоборот очень разозлился. Сказал, что я живу в мире единорогов. Возможно.

(Она пыталась ему “продать план”, что он должен оплатить ей курсы и вместо работы, ребенка и быта она будет заниматься хобби для удовольствия, воображая себя фотографом. Вот насколько у нее потеряна связь с реальностью)

Параллельно муж закончил ремонт в новой квартире, в которую он вложил много денег(у нас контракт на раздельное имущество). Когда он решил ее купить, я тогда ещё была в декрете. Он советовался со мной что делать. Было похоже, что ему просто нужна была моя поддержка моральная. Потому что в материальном плане я ничем помочь не могла. Я ему сказала, когда начну работать, то тогда с радостью буду вкладываться в быт и образование ребёнка. Что я и делала когда работала. Сейчас мне выплачивают пособие по безработице, которое я тоже все пускаю на наши нужды. К слову, 100% на его содержании я была только во время декрета.

Муж ожидал, что мои родители помогут хоть немного с новой квартирой. Я их не просила об этом никогда, но щипцы думаю, они ощущали.

Моему мужу все кажется это несправедливым. Каждый раз когда мы ругаемся, он хает моих родителей. Говорит, что они легко от меня отделались. За все это время, что мы тут, мой папа ни разу не приехал, говорит, что с работой завал- это правда, у него свой бизнес и последнее время все на нем. И думаю, ему просто сюда не хочется. Потому что после того как мама с братом были здесь один раз, и не почувствовали особого гостеприимства, они тоже не особо хотят снова возвращаться. А так муж оплачивал нам поездку несколько раз в Россиию, мы все вместе ездили. Ему нравилось там бывать, недолго.

(Муж ожидал, что хотя бы родители помогут, если дочь настолько бесполезна и целиком на шее его семьи. Его мать помогает, он вкалывает, а семья автора открестилась от нее. Но автор, как и предыдущая, считает, что это муж должен ее родителям калым, а не они ему приданное)

И вот на днях у нас переезд. Мы ругаемся. Хотя ощущение конфликта есть уже давно. Муж снова вываливает все, что думает обо мне и моих родителях. Конфликт начался из-за новой работы. Потому что я не до конца была уверена, что смогу соблюдать баланс работа/семья с таким графиком. Но теперь уже думаю, что не до баланса.

(Она опять занудела, что хочет учиться фото вместо работы. Муж психанул)

И вдобавок ко всему, я забеременела. И узнала об этом в одно и то же время с предложением о работе. Мужу сказала про беременность, он обрадовался. Но думаю, что уже нет. Записалась к гинекологу на ближайшую возможную дату. Надо что-то с этим решать. Честно сказать, я хотела второго ребёнка, чтобы у них не большая разница была. Но мужу, так как мне, не хочется, явно.

(Муж рад ребенку, но не рад, что состояние клуша-на-шее затянется, при том, что клуша убеждена, что она – сокровище и муж с его семьей ей должны)

В разгар соры, муж много чего сказал. Я на все его прямые, грубые высказывание в свой адрес и моего отца просто обиделась. Просила так не говорить о моих родителях. Он выгоняет меня из дома. Я ему говорю, что без сына никуда не пойду. Все это происходит в момент перевоза вещей с одной квартиры на другую. Я уже вторую ночь ночую в пустой квартире. Сын с ним, но днём мы проводим вместе время. И ещё помогаю доупаковывать вещи по своей инициативе. В новую квартиру он меня не зовёт. Сказал, что она его и сына.

(Она качает права, он в ответ дает ей понять, что ему она не нужна, а нужен только сын. В ее прямых интересах – помириться с мужем. А еще нужно срочно что-то делать для своей самостоятельности. Иначе так и будет висеть мешком и пытаться влиять щипцами и скалками. Не второго ребенка надо рожать, а на ноги срочно вставать)

Мне очень хочется забрать свои вещи и снять себе квартиру. Денег у меня мало, но на пока хватит, тем более, что скоро на работу выйду. Но как быть с сыном. У меня страх, что потеряю хоть какой-то авторитет в его глазах и связь с ним.

(Сын останется с отцом, так с ним и быть. Вы не сможете обеспечить сына сейчас, автор. Пытаться увезти его от отца на шею дедушке тоже не нужно, там никто ему не будет рад. Поэтому если не помиритесь с мужем, оставьте ребенка жить с отцом, разводитесь и ищите себе работу. Станете самостоятельной, сможете участвовать в совместной опеке)

Буду очень благодарна за разбор.