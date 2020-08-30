Мнение: Сбудется ли мечта немцев о приходе Путина

30.08.2020, 21:20, Разное

Наши дни, митинг в Берлине. 40 тысяч разъярённых немцев скандируют: «Пу-тин! Пу-тин!». Участники митинга по горло сыты и коронавирусом, и, особенно, теми драконовскими ограничениями, которые Ангела Меркель опутала экономику ради борьбы с вирусом. Казалось бы, суть интриги понятна. Владимир Путин, под мудрым руководством которого была синтезирована первая в мире вакцина от ковида, действительно может помочь в борьбе с инфекцией:

https://www.youtube.com/watch?v=PsM7ORSXUd8

На самом деле, конечно же, дело не в вирусе. На видеозаписи демонстранты несут знаменитый чёрно-бело-красный флаг Германии, который реял над страной до поражения в Первой мировой войне. Сейчас этот флаг — символ тех, кого в западной прессе лукаво называют «ультраправыми», то есть тех, кто терпеть не может нацистов, но при этом всё же выступает против бесконтрольного приёма мигрантов и тому подобных очевидных глупостей.

У большинства немцев жёсточайше промыты мозги: им так много и так обильно говорят о толерантности, что они уже потеряли способность делать выводы из элементарных фактов. Цитирую характерную историю:

https://zen.yandex.ru/media/larisap/chto-dumaiut-korennye-nemcy-o-migrantah-i-bejencah-sprosila-svoih-znakomyh-iz-germanii-5e95e9aa6102d25caa241bcc

Друзья повели меня на экскурсию по ночному Берлину. Такого я ещё не видела! В самом центре города, где днём стояла тишина и был полный порядок, буйствовали кучи пьяных подростков. Совсем молодые люди употребляли алкоголь и танцевали прямо на улицах.

Общую картину дополняли чернокожие парни, в открытую продающие наркотики (я своими глазами видела, как один из них передавал пакетик с травой русской паре, а они ему деньги). На улицах было полно бомжей и беженцев, спящих на земле или картонных коробках.

У одного кафе я увидела огороженный полицейской лентой участок. Мои друзья прокомментировали: “а, ну тут перестрелка была вчера “. Завершением вечера была стеклянная бутылка, которая прилетела от куда-то сверху и разбилась вдребезги в метре от меня. Пьяные случайно (или нет) кинули.

Я спросила у своих друзей, как они относятся к мигрантам и беженцам из ближневосточных стран. Ответил Юрген: “в принципе, я отношусь к ним хорошо. Мы не против них. Но лично мне не нравится, когда они подходят к нашим девушкам и говорят осуждающие вещи, типа: “зачем ты ходишь в короткой юбке”. Это мне не нравится. Они должны уважать нас и нашу культуру”.

Понятно, что полиция в Германии беспомощна, так как политики бьют её по рукам за каждый косой взгляд в сторону приезжих. Понятно, что мигрантов, которые не хотят работать, причём работать на совесть, нужно в 24 часа высылать из страны. Понятно, что приглашение миллионов беженцев — это полнейшее безумие, которое очень больно бьёт и по Германии, и по всему Евросоюзу.

С точки зрения морали, конечно, Германия должна страдать: будучи послушным прихвостнем США, Германия деятельно поддерживала многочисленные военные конфликты, по итогам которых, собственно, и возникли огромные массы беженцев.

Вместе с тем, во-первых, на Германии лежит только небольшая часть вины за происходящее: к примеру, народы Африки взахлёб воевали бы с друг другом даже в том случае, если бы все остальные континенты внезапно погрузились на морское дно. Во-вторых, если уж Германия сочла беженцев именно своей зоной ответственности, она могла бы организовать для них зоны помощи в каком-нибудь другом регионе, не в центральной Европе. Многие бедные страны с радостью согласились бы разместить хоть 10 миллионов беженцев при условии, что Германия оплатит их проживание и еду. В какой-нибудь заднице мира можно прожить на 50 евро в месяц. В Германии мигрантам приходится выдавать в десятки раз больше, и это без учёта того вреда, который мигранты целенаправленно наносят немецкому обществу и государству.

В общем, я хорошо понимаю демонстрантов. Беда в том, что Владимир Путин, сколько бы ни скандировали его фамилию добропорядочные бюргеры, не будет вводить войска в Германию, чтобы решать за счёт России проблемы другой страны. Свежий исторический пример, — объединение ФРГ и ГДР, — показал, что у немцев короткая память, они не помнят добра.

Для рядового немца этого значит, что у него остаётся пока что две реальные возможности. Или переехать в какой-нибудь неудобный для мигрантов город типа Мюнхена, надеясь, что рано или поздно коллективная Ангела Меркель прекратит терзать когтями родную страну. Или подавать документы на эмиграцию в Россию: в страну, которая в 2020 году остаётся одним из последних оплотов здравого смысла в мире европейской культуры.