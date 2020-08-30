Мнение: Кайл Риттенхаус – убийства и манипуляции

30.08.2020, 20:51, Разное

В дополнение к материалу про Кайла Риттенхауса https://colonelcassad.livejournal.com/6129828.html.

Взгляд с другой стороны на эту же историю. Так сказать для полноты картины, чтобы вы могли сравнить аргументацию сторон и решить, кто там прав на самом деле.

Кайл Риттенхаус – убийства и манипуляции

Первое видео – на парковке авторемонта в Кеноша – звучит несколько выстрелов. На заднем плане – вооруженный человек в джинсах и зеленой футболке. Сзади к нему подбегает человек. Вооруженный поворачивается, звучат еще выстрелы, и второй человек падает. Убийца обходит машину, подходит к упавшему, смотрит, достает телефон и говорит в него: «Я только что убил кого-то», потом убегает. Лежащий дергается, задыхается, пока прохожие отчаянно пытаются помочь ему. Некоторые плачут, кто-то кричит – позвоните в полицию.

На следующем видео вооруженный бежит по улице, прохожие кричат, что он только что застрелили человека. Он падает. К нему подбегают несколько людей. Хубер один из них. Он замахивается скейтом на лежащего и тянется к его оружию. Тот стреляет. Хубер отшатывается и падает. Еще один человек, как будто с пистолетом, ранен в руку. Стрелявший встает и бежит, потом идет, по направлению к приближающимся спецмашинам. Прохожие снова кричат, что он только что стрелял в людей. Стрелявший поднял руки, полицейские очевидно приказывают ему уйти с дороги и проходят мимо.

На третьем видео, снятом до убийства, убийца говорит с полицией в броневике, они дают ему бутылку воды и благодарят за то, что он и группа вооруженных линчевателей за их усилия. Полицейский по громкоговорителю: «Мы ценим вас, парни. Мы очень ценим».

…На пресс-конференции в среду (26 августа) окружной шериф Давид Бет не объяснил, почему Риттенаузу позволили уйти с места преступления, хотя его опознали как того, кто стрелял, и хотя он не имел права по закону носить оружие.

По закону штата Висконсин, каждый, кто моложе 18 лет и «ходит вооруженным» смертоносным оружием, виновен в менее тяжком правонарушении. Кайлу Риттенхаузу 17 лет, и он не достиг возраста, когда разрешается носить оружие типа полуавтоматической винтовки. (Хотя некоторые юристы замечают, что в целях охоты 16 и 17 летние имеют право носить охотничье оружие(дробовик).

Выборочный перевод с английского

https://theintercept.com/2020/08/28/kyle-rittenhouse-violent-pro-trump-militias-police/

https://www.jsonline.com/story/news/crime/2020/08/26/wisconsin-open-carry-law-kyle-rittenhouse-legally-have-gun-kenosha-protest-shooting-17-year-old/3444231001/

Итак, скейтбордист Хубер «напал» на Риттенхауса после того, как Риттенхаус убил человека и это было известно. Хубер пытался, безоружный, обезоружить убийцу и был за это убит.

Сразу после убийств, полиция Риттенхауса даже не допросила, не говоря об аресте (и не говоря о том, чтобы всадить ему в спину 7 пуль, как безоружному и никого не убившему Блейку – пер. ). На видео Риттенхаус проходит мимо полиции и броневиков со своей AR-15 (полуавтоматическая винтовка) на груди, после того, как сделал десятки выстрелов меньше, чем минуту назад, убив и ранив несколько человек. Полиция на видео не обращает внимания на крики протестующих, что Риттенхаус виновен. Вместо этого полиция проезжает дальше по улице, и убийца смог спокойно уехать из города домой в Иллинойс.

Кто такой Кайл Риттенхаус?

Ему 17 лет, он бывший ученик курсов полиции, из города Антиох в штате Иллинойс. Он также пытался завербоваться в морпехи, но его не взяли. Его арестовали через 10 часов после того, как он был опознан по видео и свидетелями.

Риттенхаус явился в город, где проходят протесты против полицейского насилия по приглашению группы, называющей себя «Ополчение Кеноша», которые поместили «Призыв к оружию» в фейсбуке. Также призыв крайне-правым вооружиться и противостоять протестующим в Кеноша был опубликован на крайне правом сайте Infowars (там также продают пищевые биодобавки, в том числе коллоидное серебро от всех вирусов, включая ковид-пер.). На видео в вечер убийств Риттенхаус заявляет, что приехал «защищать собственность», и на вопрос об оружии ответил : «у нас нет несмертельного оружия».

На другом видео он стоит с более взрослыми членами банды линчевателей около заколоченного магазина.

За такую «защиту собственности» ему предъявлены 5 обвинений в серьезных преступлениях. Предумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, за смерть Энтони Хубера (который пытался разоружить его после первого убийства -пер.), убийство по неосторожности при отягчающих обстоятельствах – Джозефа Розенбаума, попытку предумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах за ранение Гейджа Гросскройца, а также 2 обвинения по опрометчивой угрозе безопасности.

Другие крайне правые банды – Proud Boys и boogaloo bois тоже явились в Кеноша – город «ржавого пояса» (бывший промышленный, а теперь деинустриализированный), чтобы угрожать и нападать на протестующих, как они делали в других городах.

Губернатор штата Висконсин демократ Тони Эверс объявил против протестов чрезвычайное положение, и послал сотни солдат национальной гвардии в город – демократы так же против протестующих, как и республиканцы.

Мэр Кеноша Джон Антарамян тоже демократ послал против протестующих (НЕ грабителей -пер.) полицию со слезоточивым газом и «резиновыми» пулями, и вывел на улицы броневики (как армейские). В отличие от протестующих, вооруженным фашистам полиция позволяет нарушать комендантский час.

По официальным данным, собранным Александером Рейдом Россом, подавляющее большинство насилия на протестах этим летом было совершено крайне правыми против протестующих. Как минимум 497 раз крайне правые и линчеватели нападали на протестующих, включая убийства, в том числе 9 случаев стрельбы, 6 раненых и три убитых.

Как отреагировала на убийства в Кеноща Камала Харрис? «Мы должны всегда защищать мирные протесты и мирных протестующих» и добавила: Но мы не должны путать их с теми, кто грабит и чинит насилие» (про насилие Харрис явно не имела в виду Риттенхауза -пер.).

Выборочный перевод с английского

Цинки

https://www.wsws.org/en/articles/2020/08/27/keno-a27.html

https://www.wsws.org/en/articles/2020/08/29/prot-a29.html

PS. Периодически мне начинают предъявлять, мол ты не объективен – ты топишь за про-трамповских праваков или про-демократических леваков.

На самом деле, мне в первую очередь интересен сам процесс и его деструктивные последствия для американского общества и государства. Так что если за что я там и топлю, так разве что за углубление социальной энтропии. Это не вопрос деятельного вмешательства, так как выборы в США я не взламывал и не взламываю – это исключительно вопрос моего субъективного отношения к происходящим процессам. Уверен, что я с таким отношением далеко не одинок.

Чем деструктивнее будет текущая политическая борьба в США, тем лучше. Так что успехов я желаю обеим сторонам – не останавливайтесь, углубляйте и усугубляйте, чтобы увидеть на улицах американских городов то, что Американская империя несла другим странам и народам, которые уничтожались ради прибылей американского господствующего класса и роста потребления американских обывателей. Если в США будут варианты прихода к власти действительно прогрессивных сил, готовых не мусолить унылый мусор гендерно-расовых противоречий (зачастую просто фиктивных), а порвать с преступной империалистической политикой США (маловероятно, но вдруг), то такие силы вполне можно и нужно поддерживать. А поддерживать силы связанные с Демократической или Республиканской партией, увольте. Поэтому за происходящим я предпочитаю наблюдать с иронией, желая успеха обеим сторонам.