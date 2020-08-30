Посла Белоруссии вызовут в МИД Германии из-за ограничений для журналистов

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30.08.2020, 20:48, Новости дня

Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко будет вызван в МИД Германии в связи с задержанием журналистов в республике и лишением их аккредитации, передает агентство Франс Пресс.

«Посол Белоруссии будет вызван в министерство иностранных дел», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

Ранее Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо осудил факт лишения аккредитации и высылки многочисленных иностранных журналистов, которые работали в Белоруссии.

Напомним, американское информационное агентство Associated Press призвало власти Белоруссии вернуть аккредитацию журналистов ряда иностранных СМИ. МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, «Радио Свобода» и др.



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