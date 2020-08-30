 

«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

30.08.2020, 20:48, Новости дня

ПАО «Аэрофлот» возобновило продажу субсидированных билетов на Сахалин до конца сентября включительно. При этом цена за перелет в одну сторону составляет 7,3 тыс. руб.

«Субсидированный тариф по маршруту «Южно-Сахалинск – Москва» (и в обратном направлении) действует на прямые рейсы, выполняемые ПАО «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания для перевозок до 30 сентября 2020 года включительно», – говорится на сайте компании.

Отмечается, что цена за перелет в одну сторону составляет 7,3 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сравнил нынешние цены на авиабилеты с советскими расценками. По его словам, в Советском Союзе не было дешевых билетов не только на зарубежные, но и на внутренние рейсы. Так, в 1974 году средняя зарплата составляла 143 рубля, а в 2019-м – 47 тыс.  867 рублей. При этом билет на самолет в Нью-Йорк в 1974-м обошелся бы в 295,5 рубля, а в 2019-м – в 20 тыс. 485 рублей.



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