Белый дом: Трамп готов послать подкрепление правоохранительным органам любого штата

30.08.2020, 20:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп готов направить подкрепление из сотрудников федеральных правоохранительных органов любому губернатору, как республиканцу, так и демократу, который обратится с такой просьбой, заявил в воскресенье глава аппарата Белого дома Марк Медоус.

«Мы готовы. На самом деле президент готов к тому, чтобы предоставить любую возможную правоохранительную поддержку, которая у нас есть», – заявил Медоус, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

«Любой губернатор, республиканец или демократ, любая конкретная территория может запросить помощь у федерального правительства. Мы готовы прийти, мы готовы предоставить дополнительные силы, как мы это сделали в Кеноше», – добавил Марк Медоус.