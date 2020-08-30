Китайскими учеными была обнаружена связь между сном и болезнью сердца

30.08.2020, 20:33, Новости дня

Ученые из Китая пришли к выводу, что дневной сон является вредным для здоровья.

Люди, которые уделяют сну более шести часов в сутки, подвергают свое здоровье риску. По мнению ученых, для работы сердечно-сосудистой системы слишком длительный сон может быть вреден. Во время исследования специалисты обнаружили, что на 34 % вероятность возникновения проблем с сердцем способен увеличить дневной сон продолжительностью более 60 минут.

К слову, это не относится к тем людям, которые спят менее шести часов в сутки. Обнаружилось, что более короткий сон может улучшить здоровье сердца у людей, которые выделяют недостаточно времени для ночного отдыха.