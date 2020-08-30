 

Китайскими учеными была обнаружена связь между сном и болезнью сердца

30.08.2020, 20:33, Новости дня

Ученые из Китая пришли к выводу, что дневной сон является вредным для здоровья.

Люди, которые уделяют сну более шести часов в сутки, подвергают свое здоровье риску. По мнению ученых, для работы сердечно-сосудистой системы слишком длительный сон может быть вреден. Во время исследования специалисты обнаружили, что на 34 % вероятность возникновения проблем с сердцем способен увеличить дневной сон продолжительностью более 60 минут.

К слову, это не относится к тем людям, которые спят менее шести часов в сутки. Обнаружилось, что более короткий сон может улучшить здоровье сердца у людей, которые выделяют недостаточно времени для ночного отдыха.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Эксперт: В период пандемии правительство показало слаженную работу

16.08 / Соратница Тихановской прибыла на митинг оппозиции в Минске

23.07 / Экспорт электроэнергии в Беларусь может стать прикрытием для Геруса по восстановлению импорта – Кучеренко

27.06 / Ouest-France – Макрон уверен в успехе сотрудничества с Россией по Ливии

30.06 / Ученые предупреждают об угрозе новой пандемии

28.08 / Нефть подорожала на оценке последствий урагана в США

30.06 / Шмыгаль: Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ, Рада или президент выразят такую мысль

06.08 / Предложено разрешить делать бесплатные прививки по ОМС в частных клиниках

11.07 / Попова рассказала о возможном смягчении правил для детского отдыха

10.07 / Действие просроченных водительских прав в РФ продлили до конца года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска