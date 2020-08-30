Обнаружен эффективный метод лечения рака мозга у детей
30.08.2020, 20:33, Новости дня
Канадскими учеными из Университета Макмастера был обнаружен уникальный способ эффективного лечения чрезвычайно опасных разновидностей рака мозга у детей.
Как утверждают специалисты, молекулы могут активировать сигнальный путь Wnt и позволяют сделать эффективной терапию медуллобластомы. Медуллобластома является злокачественной опухолью головного мозга. Как утверждают специалисты, у заболевания существует четыре подтипа.
Первая группа является самой безопасной, а остальные три – достаточно агрессивные, они способствуют формированию метастазов и приводят к смерти 20% больных. Медуллобластомы первой группы называются «Wnt-подтипом».
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