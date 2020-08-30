Именно Акт провозглашения независимости Украины привел к развалу СССР, а не наоборот – соавтор Декларации о независимости

30.08.2020, 20:30, Новости дня

Советский Союз развалился вследствие стремления Украины обрести независимость, а не наоборот. Об этом соавтор Декларации о независимости Украины, дипломат Владимир Василенко заявил “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 27 августа.

“Формальное провозглашение украинской независимой государственности было лишь вопросом времени, подходящего исторического момента, который и наступил в августе 1991-го. И именно Акт провозглашения независимости Украины привел к развалу СССР, а не наоборот. Борьба Украины сыграла решающую роль в дезинтеграции СССР и окончательной ликвидации коммунистической тоталитарной системы”, – сказал он.

По словам дипломата, мнение о том, что независимость Украины случайно “упала с неба” в результате провала ГКЧП в августе 1991 года, – “политтехнологический прием, используемый российской пропагандой для обоснования своего тезиса, что “государство Украина на политической карте мира – исторический парадокс и аномалия, которая должна исчезнуть после возвращения этой части “русского мира” в Россию”.

“Эта идеологема целенаправленно используется как инструмент культивирования комплекса неполноценности в украинцах, сомнений в способности украинской нации иметь собственную государственность, дискредитации самой идеи нашей государственности. И использование этой идеологемы некоторыми украинскими политологами и политиками не делает им чести”, – считает Василенко.

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года, после длившейся с 18-го по 21 августа попытки членов Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП) отстранить от власти президента страны Михаила Горбачева.

В декабре 1991 года главы России Борис Ельцин, Украины Леонид Кравчук и Беларуси Станислав Шушкевич подписали соглашение о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств.