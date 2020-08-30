 

В Минске за участие в протестах задержали 140 человек – МВД Беларуси

30.08.2020, 20:30, Новости дня

Количество задержанных в Беларуси во время сегодняшних акций протеста составило 140 человек, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Большинство из них задержали в первые два часа акции, отметили журналисты портала.

“На данный момент количество задержанных увеличилось до 140 человек. Задержание проходило в рамках административного процесса. Обстановка стала намного спокойнее, людей на улицах меньше. Она контролируемая”, – цитирует российское агентство “ТАСС” пресс-секретаря МВД Беларуси Ольгу Чемоданову.

Правозащитный центр “Весна” сообщил, что среди задержанных есть несовершеннолетние и один гражданин России. Часть задержанных отпустили. В списке значится корреспондент ТАСС Иван Колыганов. По данным правозащитников, его доставили в Октябрьское РУВД и отпустили после проверки документов.

МВД также сообщило о задержании “тренера по футболу” и “участника фанатского движения известного футбольного клуба” из-за повреждения автомобиля милиции.

По данным TUT.BY, силовики задержали футболистов клуба “Крумкачы” Сергея Козека и Павла Рассолько.

В Минске 30 августа и других городах Беларуси прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту “подарки”, в том числе черный гроб с венками и картонный таракан.

С утра в столицу силовики уже стянули военную технику. Уже начались первые стычки силовиков и протестующих.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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