 

Мнение: Места на тест

30.08.2020, 20:10, Разное

Друзья, особенно читающие блог недавно, обратите внимание.

После каждой продажи мест на тест меня закидывают письмами вот такого содержания.

——– Пересылаемое сообщение ——–
30.08.2020, 01:29, “******” <*****@gmail.com>:

Здравствуйте, уважаемая Эволюция

Я зарегистрировалась на вебинар Психоалхимия. Разморозка: Тест №20.

Пытаюсь оплатить с момента регистрации, каждый раз выходит ссылка на запрос дополнительного места. В скриншоте регистрации было указано “произвести оплату в любое время до начала мероприятия”. 

Прилагаю фото.

Если сочтёте возможным, пришлите пожалуйста прямую ссылку на оплату.

Спасибо за выделенное время.

с уважением

********

Будьте внимательны. Общие правила покупки мест на другие вебинары не касаются моих мероприятий.

“Произвести оплату в любое время до начала мероприятия” нельзя.

Места на тест продаются сразу после объявления, обычно несколько минут.

Если вы хотите купить место, вы должны зарегистрироваться и оплатить очень быстро, сразу, как только я объявляю продажу.

Запросы на дополнительное место мне присылать не нужно. Дополнительных мест на мои тесты не бывает.

Некоторые не просто шлют организаторам запросы, но и пишут в техподдержку.

Этого делать не надо.

Место можно купить только если я в блоге объявляю еще один поток, но нужно заново зарегистрироваться и успеть оплатить.

Ждать на странице регистрации, когда места уже закончились, бессмысленно.

Если вы вдруг стали свидетелем спекуляции местом на мой тест, напишите мне об этом.

В этот раз второго потока не будет.

На тесте №20 будет только один поток.

Надеюсь все, кому посчастливилось купить место, получат на этом тестировании максимум пользы.

Источник: Эволюция



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Объявлено о задержании российского дипломата в Чехии

23.08 / Мнение: Роман ОАЭ с Израилем

26.06 / Пиявка залезла в половой орган мужчины и высосала пол-литра крови

26.07 / Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой

18.08 / Мнение: Президенты хотят вакцину, пополнение карт в магазинах и перевод блога на транслит

28.06 / “Нельзя впадать в такую агрессию”: Поклонская грудью встала за побитую в монастыре Собчак

24.08 / Так надо ли избавляться от растительности в подмышках?

29.06 / Мнение: Экономика конфликта

16.08 / “Сюрприз, по-моему, удался!”: Нюша неожиданно для себя отметила юбилей в Турции

17.07 / Камера слежения запечатлела «призраков» в пустующем доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска