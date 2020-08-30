Мнение: Места на тест
30.08.2020, 20:10, Разное
Друзья, особенно читающие блог недавно, обратите внимание.
После каждой продажи мест на тест меня закидывают письмами вот такого содержания.
——– Пересылаемое сообщение ——–
30.08.2020, 01:29, “******” <*****@gmail.com>:
Здравствуйте, уважаемая Эволюция
Я зарегистрировалась на вебинар Психоалхимия. Разморозка: Тест №20.
Пытаюсь оплатить с момента регистрации, каждый раз выходит ссылка на запрос дополнительного места. В скриншоте регистрации было указано “произвести оплату в любое время до начала мероприятия”.
Прилагаю фото.
Если сочтёте возможным, пришлите пожалуйста прямую ссылку на оплату.
Спасибо за выделенное время.
с уважением
********
Будьте внимательны. Общие правила покупки мест на другие вебинары не касаются моих мероприятий.
“Произвести оплату в любое время до начала мероприятия” нельзя.
Места на тест продаются сразу после объявления, обычно несколько минут.
Если вы хотите купить место, вы должны зарегистрироваться и оплатить очень быстро, сразу, как только я объявляю продажу.
Запросы на дополнительное место мне присылать не нужно. Дополнительных мест на мои тесты не бывает.
Некоторые не просто шлют организаторам запросы, но и пишут в техподдержку.
Этого делать не надо.
Место можно купить только если я в блоге объявляю еще один поток, но нужно заново зарегистрироваться и успеть оплатить.
Ждать на странице регистрации, когда места уже закончились, бессмысленно.
Если вы вдруг стали свидетелем спекуляции местом на мой тест, напишите мне об этом.
В этот раз второго потока не будет.
На тесте №20 будет только один поток.
Надеюсь все, кому посчастливилось купить место, получат на этом тестировании максимум пользы.
Источник: Эволюция
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