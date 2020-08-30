Мнение: Места на тест

30.08.2020, 20:10, Разное

Друзья, особенно читающие блог недавно, обратите внимание.

После каждой продажи мест на тест меня закидывают письмами вот такого содержания.

——– Пересылаемое сообщение ——–

30.08.2020, 01:29, “******” <*****@gmail.com>:

Здравствуйте, уважаемая Эволюция

Я зарегистрировалась на вебинар Психоалхимия. Разморозка: Тест №20.

Пытаюсь оплатить с момента регистрации, каждый раз выходит ссылка на запрос дополнительного места. В скриншоте регистрации было указано “произвести оплату в любое время до начала мероприятия”.

Прилагаю фото.

Если сочтёте возможным, пришлите пожалуйста прямую ссылку на оплату.

Спасибо за выделенное время.

с уважением

********

Будьте внимательны. Общие правила покупки мест на другие вебинары не касаются моих мероприятий.

“Произвести оплату в любое время до начала мероприятия” нельзя.

Места на тест продаются сразу после объявления, обычно несколько минут.

Если вы хотите купить место, вы должны зарегистрироваться и оплатить очень быстро, сразу, как только я объявляю продажу.

Запросы на дополнительное место мне присылать не нужно. Дополнительных мест на мои тесты не бывает.

Некоторые не просто шлют организаторам запросы, но и пишут в техподдержку.

Этого делать не надо.

Место можно купить только если я в блоге объявляю еще один поток, но нужно заново зарегистрироваться и успеть оплатить.

Ждать на странице регистрации, когда места уже закончились, бессмысленно.

Если вы вдруг стали свидетелем спекуляции местом на мой тест, напишите мне об этом.

В этот раз второго потока не будет.

На тесте №20 будет только один поток.

Надеюсь все, кому посчастливилось купить место, получат на этом тестировании максимум пользы.