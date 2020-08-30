Отрицающий присутствие Ефремова за рулем во время ДТП свидетель прошел полиграф

30.08.2020, 20:08, Новости дня

Свидетель защиты Александр Кобец, который утверждал на судебном заседании об отсутствии Михаила Ефремова за рулем машины в момент ДТП, успешно прошел полиграф, сообщил в воскресенье адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Я с ним встречался два раза. Пропустил через полиграф [чтобы убедиться в достоверности его показаний]», – передает ТАСС слова Пашаева на телеканале НТВ.

По его словам, свидетель описал человека, который якобы был за рулем машины Ефремова – мужчина младше 40 лет, с темными волосами, одетый в тот момент в жилетку.

При этом Пашаев продолжает настаивать на том, что актера за рулем не было. Адвокат назвал странностью отсутствие видеозаписи примерно двухминутного маршрута актера, во время которого в его машину как раз мог кто-то сесть.

«Этого видео нет, хотя камеры на том маршруте есть везде. И этого кусочка записи перед поворотом на Садовое [кольцо] нет, как и нет видео, что за рулем находился именно Ефремов», – утверждает Пашаев.

Тем временем, видеозапись, на которой запечатлено, что после ДТП с водительского сиденья очевидцы помогают выйти именно Ефремову, адвокат назвал фейком.

«Последнее видео – это фейк низкой пробы. У Ефремова в тот вечер была черная обувь. А из машины выходит человек в белых кроссовках. Все это постановка низкого уровня, хотя бы изучили, во что Ефремов был одет», – добавил Пашаев.

Ранее Ефремов в ходе слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».