Мнение: Типичная Россия, сменяемость власти в Европе и тряска вождей

30.08.2020, 19:57, Разное

1. Для тех, кто давно не был в России, и потому представляет наши реалии по воспоминаниям из девяностых или восьмидесятых годов. Житель города с населением в 175 тысяч человек прислал видео с пейзажами своего микрорайона (прикреплено к посту).

Я знаю, сейчас кто-нибудь наверняка скажет, что тут всё дело в близости к Москве. Даже не буду спорить: убеждение «Россия Гибнет» настолько сильно во многих, что никакими видео, никакими фактами поколебать его невозможно.

2. На карте показано время правления президентов и премьеров европейских стран (для монархий также приведено время правления их королей и королев). Как видно, российские цифры не являются рекордными, и нас обходит целый ряд стран:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-let-glavy-gosudarstv-evropy-nahodiatsia-u-vlasti-5f42694efc228c5964f8ec7e

Та же Ангела Меркель правит Германией почти столько же лет, сколько Владимир Путин Россией. И почему-то на Западе не считают, что это как-то противоречит демократии, и не называют Меркель диктатором (хотя с Гитлером, конечно, её любят сравнивать, предполагая иногда даже, что госпожа Меркель является тайной дочерью фюрера).

Напомню, что другие яркие примеры несменяемой демократической власти перечислены вот здесь:

https://ruxpert.ru/Сменяемость_власти

3. Актуальная историческая аналогия:

https://gull-25.livejournal.com/71799.html

В некоторых первобытных племенах Африки вождей смещали так. Загоняли вождя на дерево и начинали трясти ствол всем кагалом. Если вождь удерживался, то слезал и продолжал править, если же падал, то выбирался новый вождь.

Традиция смещать вождей через тряски прочно удерживается в человеческом обществе, хотя все себя считают цивилизованными нациями.

Только в Африке за первые 20 лет XXI века было совершено тринадцать переворотов. Например, в 2003 году президент ЦАР улетел на саммит стран Африки. Военные не разрешили посадить его самолет по возвращении, обстреляли его. Два раза свергали президентов Египта, Гвинеи-Бисау и просто Гвинеи. Мавритания, Нигер, Буркина Фасо, Мали… Кстати, в Мали в августе опять был переворот, но мы уже их и не замечаем.

Во всех случаях вождей свергали военные, дальше вождей либо убивали, либо изгоняли из страны.

Трясут вождей практически во всех странах. Если вождь не удерживается на дереве, то случается переворот.

Мадуро в Венесуэле держится цепко, а вот в Колумбии вождь сбежал. Какая-то Тихановская там им уже год обещает демократию. Янукович убежал – вот и переворот, а затем – пятилетний хаос.

Получается, что для демократической процедуры передачи власти вождь обязан крепко держаться за ствол, то есть за вертикаль, иначе – хаос в лучшем случае, а в худшем – распад страны.