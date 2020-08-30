«Полюби меня, Путин» – Личное мнение

30.08.2020, 19:56, Разное

Быть Путиным — это значит постоянно видеть вокруг себя подобострастные лица.

Это — не вина Путина. Это — его беда.

Угодливые, фальшивые улыбки, за которыми стоит исключительно желание выслужиться, понравиться, запомниться, окружают Президента в режиме 24/7, годами.

Никто не посмотрит ему прямо в глаза, не скажет правду, не поспорит. Все напускают на себя придурковатый вид и пытаются угодить, рассмешить, сделать приятно.

Глядят испуганно, но улыбаются. Плохие вести приносить не спешат по принципу: «А, почему, собственно, я должен расстраивать Президента? Пусть вон Дворкович расстраивает».

Куда ни выйдет Путин, везде встретит олухов. Может, и не олухи они вовсе по жизни, но в присутствии Президента скукоживаются, сжимаются до размеров обоссавшейся точки (то ли от страха, то ли от подобострастного экстаза) и напускают на себя придурковатость.

Посмотрите видео. Я не знаю, кто этот чувак рядом с Путиным, но так у Президента — везде.

Везде эти неискренние, ссыкливые лица с одинаковым выражением лица: «Полюби меня, Президент! Осени своим покровительством».

Я бы на месте Путина била всех этих холуёв ссаными тряпками по мордасам и выгоняла, чтобы на смену им пришли другие — точно такие же — холуи. И так — из года в год.

Каждый вечер я уходила бы в тёмную комнату и сидела бы там с закрытыми глазами по полчаса, чтобы только не видеть эти «петрушкины» рожи: от горничной до советника.

Ну, и котов бы завела только лишь потому, что котам на тебя — срать.

Сочувствую Президенту. А вы?